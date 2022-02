Les faits divers du week-end à Rouen et dans son agglomération

Il tente de braquer un Carrefour Express

Il est 20h10 vendredi 1er avril quand un homme pénètre dans le Carrefour Express, encore ouvert à cette heure-là, rue Jeanne d'Arc à Rouen. Cagoul. Il menace la caissière avec un pistolet et lui demande de lui remettre la caisse. Un coup de feu est tiré, ne faisant aucun blessé. Le gérant intervient et parvient à mettre en fuite le braqueur, qui n'a rien emporté avec lui. Il n'a pas été retrouvé.

Une arnaque aux faux billets Disneyland

Samedi 2 avril, un Sottevillais achète des billets pour Disneyland via Leboncoin. Il prend contact par la suite avec le parc d'attractions qui lui annonce que ses billets sont des faux. La victime décide alors de contacter un autre vendeur sur Leboncoin, proposant lui aussi des contrefaçons de billets pour Disneyland. Il lui donne rendez-vous place de l'Hôtel de Ville à Sotteville-lès-Rouen tout en alertant les forces de l'ordre. Le vendeur, âgé de 18 ans et habitant à Rouen, est finalement interpellé avec les faux billets sur lui.

Il aide un piéton... qui lui vole sa voiture

Dimanche 3 avril, à 21h45, un automobiliste aperçoit un homme se plaignant du froid sur le bord de la route. Il le prend à son bord. Constatant qu'il est alcoolisé, il s'arrête un peu plus loin, sort du véhicule pour appeler les sapeurs-pompiers. Son passager profite de cet arrêt pour prendre le contrôle du véhicule et s'enfuir avec. La victime signale le vol à la police mais les alerte à 4h10 pour leur annoncer qu'il a retrouvé le voleur et sa voiture place du Champ de Foire, à Elbeuf. Il le maîtrise en attendant l'arrivée des forces de l'ordre. Le suspect, âgé de 19 ans, réside à Caudebec-lès-Elbeuf. Il a 1,94g d'alcool dans le sang.

Ivre et à 100km/h en ville

Un conducteur a été interpellé dimanche 3 avril à 6h15 du matin avenue des Canadiens à Petit-Quevilly. Il roulait à 100km/h au lieu des 50 autorisés. Après avoir grillé un feu rouge, il a été interpellé par les policiers qui l'ont soumis à un test d'alcoolémie. Résultat : 1,76g d'alcool dans le sang pour ce conducteur de 42 ans résidant à Saint-Etienne-du-Rouvray.

Il roule avec un faux permis international

Il est minuit passé de quelques minutes, dans la nuit de dimanche 3 à lundi 4 avril, quand la Brigade canine de la police aperçoit un véhicule rouler à 120km/h au lieu de 90 km/h sur le boulevard Industriel à Sotteville-lès-Rouen. L'homme est contrôlé, il s'arrête sans discuter et présente un permis international, étant originaire du Bangladesh. Mais au vu des fautes d'orthographe grossières présentées sur le permis, les policiers décident de regarder le document d'un peu plus près. C'est en réalité un faux permis. L'homme, âgé de 38 ans et habitant Saint-Etienne-du-Rouvray, a été placé en garde à vue.

Les voleurs retrouvés avec leur butin à un arrêt de bus

Lundi 4 avril, à 4h50, la BAC patrouille rue Stanislas Girardin quand elle remarque que la vitre avant d'un utilitaire a été brisée. Quelques centaines de mètres plus loin, rue de Lecat, ils aperçoivent un groupe de trois jeunes hommes, âgés de 16, 17 et 18 ans, à un arrêt de bus. Aux pieds de l'un d'eux est retrouvé un brise-vitre. Dans la capuche d'un autre sont découverts des bris de verre. Enfin, sur eux sont retrouvés un appareil Coyote, des cartes d'identité et une carte bancaire ne leur appartenant pas. Tous domiciliés à Petit-Couronne, ils ont été interpellés. L'un d'eux a déjà reconnu les faits.