Revivez les moments forts des Battles de l'émission The Voice de ce samedi 2 avril

Les talents sauvés par Florent Pagny

C’est sur le titre Alive de Sia que Lucyl Cruz et Francesca se sont affrontées ce soir. Un duel qui a tourné à l’avantage de la première, qualifiée par son coach pour la suite de l’aventure grâce à "sa voix épidermique qui met des frissons".

Lica ou Mirella ? Difficile de choisir tant les deux jeunes femmes étaient impressionnantes ce soir sur le titre Avant toi de Calogero. Si Florent Pagny a finalement qualifié Lica - "Je vais m'attacher à la douceur, aux moments où il y avait plus de sensibilité, donc je vais garder Lica" -, Mika a buzzé et accueilli dans son équipe Mirella.

Un challenge de taille attendait Angy et Lyn. Les deux chanteuses se sont affrontées sur le tube Rolling in the Deep d’Adele. "Lyn a une voix, un timbre qui claque plus. Mais j'ai eu des petits soucis de justesse. Angy claque moins mais elle a une harmonie. Donc je garde Angy", explique Florent Pagny.

Florent Pagny a 9 talents dans son équipe : Amandine, Angy, Lica, Lucyl Cruz, haylen, Isa Koper, Laurent-Pierre Lecordier, Philippine et Slimane.

Les talents sauvés par Garou

Puisque tu pars de Jean-Jacques Goldman. Voilà le titre choisi par Garou pour sa première battle de la soirée opposant Anahy à Akasha. Un duel "plein d’amour" pour Florent Pagny. Alors que ce dernier misait sur Akasha, Zazie et Mika votent pour Anahy. Garou fait le même choix et qualifie Anahy.

Clyde et Alexandre ont dû séduire leur coach ce samedi soir avec I’m Still Standing, un titre d’Elton John. Garou, qui avoue être "fier de ses talents", choisit de "travailler le diamant brut avec Alexandre."

Garou a 9 talents dans son équipe : Anahy, Alexandre, Ana Ka, Antoine, Derya, Jessie Lee, Lola Baï, Luna et Marc Hatem.

Les talents sauvés par Zazie

En choisissant What’s up de 4 Non Blondes, Zazie a voulu faire ressortir le côté rock d’Araz et de Lena Woods. Et c’est la jeune femme qui a réussi à surclasser son adversaire d’un jour dans cette battle très énergique et surprenante. "Pour tenir Araz, il fallait une Lena. Normalement personne ne peut le tenir, et elle l'a tenu. Lui il est libre et bien allumé. Elle, elle est super costaud et je garde Lena", a d’ailleurs ajouté Florent Pagny.

Pour la deuxième battle de son équipe, Zazie a fait un joli clin d’œil à l’un de ses acolytes coach. Elle a en effet choisi d’opposer Jérémie et Julie Moralles sur le titreChanter de Florent Pagny. Une battle qui a touché les coachs et notamment Mika. "Je suis un peu ému. On a vu quelque chose de vraiment tendre, j'ai vraiment adoré. J'ai vu quelqu'un qui a travaillé pour que ça marche, elle s'est presque réduite un peu pour que la battle soit un moment d'élégance, c'est Julie", explique-t-il. Zazie choisit elle-aussi Julie pour la suite de l’aventure.

Clément Verzi et Sofiane ont conclu cette soirée en reprenant I Follow River de Lykke Li. "C’est la battle la plus improbable que j’ai pu faire", explique Zazie. Si Sofiane "est prêt" pour la suite de The Voice, elle choisit de poursuivre l’aventure avec Clément Verzi et son univers.

Zazie a 9 talents dans son équipe : Antoine C, Clément Verzi, Julie Moralles, Jessanna, Lena Woods, Lukas K Abdul, MB14, Mood et Sol.



Les talents sauvés par Mika

Sweem ou Emilie ? C’est la question que s’est posé Mika lors de la première battle de son équipe. Problème : le coach n’a pas été "transporté" par la prestation de ces deux talents sur Somebody I Used To Know de Gotye feat Kimbra. Il suit malgré tout l’avis de Zazie et qualifie Sweem.

Chose plutôt rare, ce sont trois talents de Mika qui sont montés sur le ring pour la deuxième battle de l’équipe du chanteur. Ce dernier devait ainsi départager Mélodie Pastor, Virginie Schaeffer et Kora Jamson, le tout sur le titre Love Me again de John Newman. C’est finalement Mélodie qui a réussi à convaincre son coach.

Entre Louisa Rose et Thibaud, qui ont repris ce samedi soir Est-ce que tu m’aimes de Maître Gims, le cœur de Mika a balancé. "Je voulais qu'ils se dévoilent, qu'ils jouent. Louisa Rose tu as trouvé une légèreté sans changer qui tu es. Thibaud est plutôt le soleil, toi tu es la lune. Ce soir je choisis la lune, Louisa Rose", avoue Mika.

Mika a dans son équipe : Arcadian, Gabriella, Grannhild, Louisa Rose, Melodie Pastor, Sweem, Tamara Weber