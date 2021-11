Des allergies plus importantes cette année à Caen

“Les pollens dus aux arbres ont tous été très importants cette année à cause de la sécheresse en avril-mai, avec une activité supérieure à la moyenne pour les bouleaux”, confirme Brigitte Gosselin, allergologue à Caen. “Quand toutes les plantes se sentent bien, c’est que les conditions sont optimales pour la pollinisation”, rappelle Air Com, le réseau de surveillance de la qualité de l’air en Basse-Normandie. Le nombre de cas d’allergie au pollen de bouleau, typiques des débuts de printemps, fut plus important que les années précédentes, eux qui prennent régulièrement en otage le nord de la France. “Ce sont des arbres qui ne poussent pas très bien dans le sud et qui sont plutôt plantés par chez nous”, complète Brigitte Gosselin pour qu’il s’agit “d’une particularité géographique, comme c’est aussi le cas pour le frêne qui a beaucoup pollénisé chez nous cette année”.

Bouleau et rhume des foins

La plaine de Caen est également connue du Réseau national de surveillance aérobiologique pour toutes les réactions liées aux graminées. Ses champs de céréales entraînent tous les ans le rhume des foins entre le 15 mai et le 15 juillet, deuxième période critique pour les allergies. Au cours de la première moitié de juin, Air Com estimait que le risque était de 4 sur 5, avec un peu d’avance comparé aux années précédentes. C’est finalement le long des axes routiers que les pollens sont les plus irritants, car chargés en particule de diesel, ce qui n’a fait qu’aggraver les allergies aux pollens.

Tous les cabinets d’allergologue à Caen ont vu leurs demandes de rendez-vous augmenter ces dernières semaines, avec des réactions plus violentes qu’à l’accoutumée. “Si notre activité ne cesse d’augmenter, c’est aussi parce que c’est de plus en plus médiatisé”, estime Brigitte Gosselin.

> Audio : Brigitte Gosselin, allergologue à Caen, nous parle de la spécificité bas-normande en matière d'allergie aux pollens, et revient sur cette année particulière.