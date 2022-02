Paris (AFP). Ligue 1: Lyon sur le podium, l'OM s'enfonce dans la crise

. Où va l'Olympique de Michel ? "Nous sommes dans une impasse, je suis triste", a lâché Michel devant la presse. Mais pas question pour lui, comme d'habitude, de démissionner: "Après ce n'est pas de mon ressort, mais de celui du président (Vincent Labrune), de la propriétaire (Margarita Louis-Dreyfus), qui vont mener une analyse". Le président de l'OM peut-il limoger son entraîneur à six matches de la fin du championnat ? Les indemnités de licenciement sont-elles trop élevées pour un club à la recherche de liquidités ? Marseille est en tout cas une zone footballistiquement sinistrée. L'OM, qui restait sur l'humiliation subie 5 à 2 au Vélodrome face à Rennes avant la trêve internationale, n'a plus gagné en L1 depuis le 2 février. Le club vit une saison cauchemar depuis la 1ère défaite, lors de la 1ère journée, à l'issue de laquelle Marcelo Bielsa, qui était aimé des supporters contrairement à Michel, avait démissionné. Comment attirer de nouveaux investisseurs dans une telle situation ? Comment valoriser des joueurs sur le marché des transferts (Mendy, Batshuayi) ou empêcher des cadres (Mandanda, Lass Diarra) de partir libre en fin de saison ? Le match à Bastia n'a été qu'un mauvais scénario pour l'OM: but de Karim Rekik contre son camp (1-0, 47e), penalty de Gaël Danic (2-0, 56e), et une réduction du score marseillaise de Michy Batshuayi (2-1, 77e) ternie par l'exclusion de Romain Alessandrini (84e). Et Lass Diara s'est blessé... . Lyon 3e, Lille sourit Lyon n'a pas gâché l'occasion et a ravi la 3e place à Rennes. L'OL a pourtant dû courir après l'ouverture du score de Majeed Waris (1-0, 36e). C'est Alexandre Lacazette qui d'abord égalisé (1-1, 44e) avant que Rachid Ghezzal ne donne un avantage (2-1, 81e) corsé en fin de match par Lacazette (3-1, 84e). Le club de Jean-Michel Aulas peut savourer, car avec cette victoire il revient à trois points de Monaco, 2e, stoppé à la surprise générale vendredi soir par Bordeaux (2-1). Rennes, qui était monté sur le podium samedi soir, est 4e à un point de Lyon et quatre de Monaco. Que c'est serré ! Lille est un peu plus loin au classement, mais vit sur un petit nuage. Le LOSC, qui affrontera le Paris SG en finale de la Coupe de la Ligue, a enchaîné une 4e victoire consécutive en L1 dimanche contre Nantes (3-0). Encore 15e fin février, voilà le LOSC désormais 7e, avec 46 points, soit à six unités du podium. Les Dogues peuvent dire merci à Eder, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. Pour Nantes, c'est la dégringolade: 5e le 9 mars, les Canaris payent leur irrégularité (un seul succès sur leur cinq derniers matches de L1) et sont maintenant 10e. Le milieu de la semaine sera consacré à la Ligue des champions, avec le PSG, déjà sacré champion de France et dernier représentant tricolore en Europe, qui reçoit Manchester City mercredi en quart de finale aller. Résultats de la 32e journée de la Ligue 1 de football: Vendredi: Monaco - Bordeaux 1 - 2 Samedi: Paris SG - Nice 4 - 1 Toulouse - Caen 2 - 0 Guingamp - Montpellier 2 - 2 Troyes - Angers 0 - 1 Rennes - Reims 3 - 1 Gazélec-Ajaccio - Saint-Etienne 0 - 2 Dimanche: Nantes - Lille 0 - 3 Bastia - Marseille 2 - 1 Lorient - Lyon 1 - 3

