Tendance confidences avec Laurent de Cherisey : La fragilité une force ?

À l'instar du grain de sable qui vient se glisser dans une coquille d'huître et blesser sa chair, un accident peut, en une seconde, plonger notre vie dans la souffrance. Cependant, comme la perle qui naît de cette douleur, il nous est possible de trouver, au coeur même de la fragilité, une richesse inattendue.

En France, dix mille personnes basculent chaque année dans un handicap lourd suite à un traumatisme crânien ou un accident vasculaire cérébral. Aujourd'hui, les progrès de la médecine leur permettent de rester en vie. Mais pour quoi ? Pour quel projet de vie ? Comment répondre à cette question essentielle ?

Laurent de Cherisey s'est engagé dans l'association Simon de Cyrène qui a pour but, en relais des institutions, de créer des lieux de « vivre ensemble » fondés sur la relation fraternelle et la dignité de chacun. À travers l'histoire de Thierry, Cécile, Nicolas, Vivien, Dominique, de leurs familles, de soignants et de politiques, l'auteur s'interroge sur le sens que la fragilité peut prendre et l'espérance nouvelle qu'elle peut apporter. Ces hommes et ces femmes sont le signe que notre société peut être forte de la place qu'elle donne aux plus fragiles.

Un témoignage bouleversant, un livre militant qui interpellera chacun au plus profond de lui-même.

Laurent de CHERISEY

site des presses de la renaissance