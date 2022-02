Football: objectif conserver la première place face à Roye Noyon pour Quevilly Rouen Métropole

Sur une bonne série de cinq victoires consécutives et après avoir récupéré la première place lors de la dernière journée le week-end passé, QRM retourne au combat pour tenter de conserver cette première place face à la lanterne rouge du championnat Roye Noyon.

Maintenant que toutes les équipes ont rattrapé leurs matchs en retard, on y voit un peu plus clair en tête du classement du CFA. Si QRM occupe maintenant la première place avec 62 points, il est suivi de près par Poissy avec 61 points, l'Entente Sannois Saint-Gratien 60 points, Croix 59 points et Wasquehal 58 points.

Pas perdre de points face à cette équipe Picarde

Cinq équipes en quatre points donc qui obligent les Rouges et Jaunes au sans faute lors des derniers matchs de la saison. Il ne faudra donc pas perdre de points face à cette équipe Picarde qui occupe la 16ème et dernière place avec seulement quatre victoires au compteur depuis le début de la saison.

Si lors du match aller, les Normands et les Picards n'avaient pas réussi à se départager en faisant match nul 0-0, les joueurs de Roye Noyon ont également fait un match nul lors de la dernière journée du championnat face à Croix 3-3.

Une bonne opportunité pour les joueurs de Manu Da Costa de s'imposer, eux qui ont retrouvé de l'efficacité offensive face à la plus mauvaise défense du championnat avec 49 buts encaissés.