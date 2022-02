Jean-Claude Guillebaud, président du Prix Bayeux-Calvados 2016 des correspondants de guerre

Il s'agit du journaliste et essayiste Jean-Claude Guillebaud. Prix Albert Londres en 1972, celui-ci a été grand reporter et correspondant de guerre pour Sud Ouest, Le Monde et Le Nouvel Obs. Il a aussi présidé Reporters sans frontières de 1987 à 1993.

Ce matin, les organisateurs ont aussi dévoilé l'affiche de la prochaine édition, la 23e. C'est une photo prise dans les ruines de Gaza par l'Américaine Heidi Levine, lauréate du Prix dans sa catégorie l'an passé, ainsi que du prix du public.

Cette année, ce grand rendez-vous de la liberté de la presse se prépare dans un contexte singulier, post attentats de Paris. Ecoutez le maire de Bayeux, Patrick Gomont :

Ce 1er avril marque aussi la date d'ouverture de l'appel à candidatures pour les reportages.

