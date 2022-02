Flers - Les bains-douches deviennent un espace numérique

L’établissement avait ouvert en 1923 à une époque à laquelle chaque flérien n'avait pas de salle de bain. L'époque n'est plus la même et le lieu était laissé à l’abandon depuis la fin des années 80. Un programme de financement européen (50 % du montant du chantier) et quelques subventions régionales (30%) plus tard, l'agglo de Flers y a créé des espaces partagés pour jeunes chefs d’entreprise en co-working.

Les travaux entamés à l’automne 2014 ont créé un espace unique en rez de chaussée, avec une salle de réunion au-dessus de l’entrée et d’un bureau au-dessus de la chaufferie. C'est aussi des espaces de coworking, un Fab Lab et une salle de formation.

Innovation et création

Le projet fédère les entreprises de la filière numérique, notamment sur la mise en réseau des acteurs, l’organisation de séminaires, mais aussi sur l’innovation et de la création, avec des formations et des ateliers technologiques.

Particularité du lieu : un FabLab, plate-forme de prototypage rapide d’objets physiques, intelligents ou non, pour permettre aux entrepreneurs, aux designers, aux artistes ou aux étudiants, de passer rapidement d'un concept à un prototype.