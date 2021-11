Greedy Guts, un végétarien très goûtu

Car cette table allie la joie du goût et le plaisir de se sentir à l’aise dans un restaurant. Ses créateurs ont misé sur une décoration fournie avec des coussins en vitrine pour mieux profiter des bancs, des transistors obsolètes ou de vielles boîtes en métal pour voyager dans le temps, et des sourires comme pour mieux présenter les plats du moment.

Une fois la table choisie, je suis allé commander au comptoir. Il faut le savoir ! Deux possibilités : opter pour une tarte (9 euros) ou pour un pancake salé (8 euros). L’un ou l’autre est copieusement accompagné de crudités et de céréales. N’ayez pas peur, impossible de ressortir de Greedy Guts avec un creux au ventre. Et c’est un grand amateur de viande qui vous parle !



Place au bio

L’impression d’ensemble est d’autant plus agréable que la chef sait marier les saveurs. Ma tarte garnie de patates douces, de carottes et de pecorino a séduit mon palais dès la première bouchée. Son homologue couverte de feta, de basilique et de courgettes plut tout autant à la personne qui m’accompagnait.

Il faudra alors garder de la place pour le dessert, dont les variantes sont peu nombreuses, mais tout aussi délicates pour les papilles.

Pratique. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30.