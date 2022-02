Paris (AFP). Marathon de Paris: une 40e édition sous le signe de la sécurité

En 40 années d'existence, le marathon de Paris n'a été annulée qu'à une seule reprise, en 1991, en raison de la guerre du Golfe. Cette fois, l'annulation n'a pas été envisagée, selon les organisateurs, malgré la menace terroriste et le souvenir du double attentat visant le marathon de Boston (3 morts et 264 blessés) en avril 2013. "Non, à aucun moment il n'a été question d'annuler le marathon, comme à un aucun moment il n'a été question d'annuler l'Euro-2016 de football ou le Tour de France. La question ne se pose pas", a asséné Yann Le Moenner, directeur général du groupe Amaury Sport Organisation (ASO), organisateur du marathon. Par contre les responsables de l'épreuve, en lien étroit avec la Préfecture de Police de Paris, en charge de la sécurité, ont concocté un dispositif de sécurité "considérablement renforcé". "Nous avons eu ces dernières semaines des réunions régulières avec la Préfecture de Police de Paris, et on peut dire que le dispositif prévu a été considérablement renforcé", explique Edouard Cassignol, directeur du marathon. - 3000 bénévoles - Dimanche, près de 50.000 participants (57.000 inscrits) sont attendus sur les 42,195 km d'un parcours qui traverse Paris d'est en ouest, entre Bois de Boulogne et Bois de Vincennes. De nombreux spectateurs et familles de participants, soit des dizaines d'autres milliers de spectateurs, sont également attendus le long des routes empruntées. "Nous ne pouvons pas en dire beaucoup plus car nous avons pris l'engagement de ne pas dévoiler les détails du dispositif, la confidentialité en assure toute l'efficacité", a expliqué M. Cassignol. Le directeur de l'épreuve a cependant indiqué que, côté organisateurs, le dispositif a également été "sensiblement renforcé". "Nous avons augmenté significativement le nombre de vigiles de sécurité, nous avons renforcé les fouilles de bagages, à la fois en termes de ressources et de matériaux puisque les personnels seront équipés de détecteurs de métaux. Nous avons aussi prévu des physionomistes, des personnes formées pour détecter tous les comportements anormaux, et enfin nous avons briefé nos presque 3.000 bénévoles sur le fait d'être vigilant le jour J", a-t-il annoncé. Concrètement, il y a "un renforcement extrêmement sensible des zones de départ et d'arrivée. Les Champs-Elysées ne sont pas interdits au public mais les dispositifs seront renforcés de manière significative sur les Champs (zone de départ)", souligne Yann Le Moenner. "Nous avons renforcé considérablement les fouilles des bagages que les marathoniens déposent dans des consignes avenue Foch avant de rentrer dans les sas de départ", détaille M. Cassignol. - 'Absolument pas de psychose' - "Il y a quand même 30% des marathoniens qui viennent avec un bagage. On a prévu des équipes supplémentaires pour que tout soit fluide, les bagages seront inspectés avec des détecteurs de métaux, en amont, tout doit rester fluide." Comme lors du récent semi-marathon de Paris, l'ensemble du dispositif de direction des secours, placé dans la zone d'arrivée (avenue Foch), a été dupliqué au sein du commandement opérationnel de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, offrant aux secours un plan B en cas de souci sur cette zone sensible. Pour le moment, les responsables affirment n'avoir pas reçu de remontées particulières venant de participants qui, inquiets de la situation, renonceraient finalement à prendre le départ. "Après les événements du 13 novembre, nous avons reçu beaucoup de mails nous demandant si le marathon était maintenu. Notamment des mails d'Américains et d'étrangers. Ce phénomène ne s'est pas reproduit après les événements dramatiques des dernières semaines. Je pense que nous aurons très peu de marathoniens qui annuleront. Il n'y a absolument pas de psychose." En moyenne chaque année, entre blessures et problèmes d'agenda, près de 10.000 inscrits ne prennent finalement pas le départ du marathon de Paris.

