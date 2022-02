Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- La relativité illustrée

Animée par Thierry Fauvel et Dominique Dubois, cette conférence grand public des Vendredis de l'Astronomie donne du sens à la théorie d'Einstein, illustrée ici par le fameux paradoxe des jumeaux de Langevin.

Praitque. Vendredi 1er avril à 18h. Salle Ostermeyer à Rouen. Gratuit. Tél. 06 79 89 06 48

- Wishbone Ash à Cléon

Andy Powell poursuit la belle énergie de ce groupe britannique fondé en 1969 avec une nouvelle équipe. C'est désormais Muddy Manninen qu'il affronte dans des combats de guitares singuliers : un duo détonant.

Pratique. Samedi 2 avril à 20h30. La Traverse à Cléon. Tarifs 16 à 19€. Tél. 02 35 81 25 25

- Normandy Western Trade Show

Dans une ambiance familiale, venez voyager dans l'histoire le temps d'une journée et retrouvez l'esprit des pionniers à travers de nombreuses animations: musique et danse country, costumes et puces militaires.

Pratique. Dimanche 3 avril de 9 à 18h. Boulodrome de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Tarif 6€.

- Clowneries Les âmes nocturnes

Un duo comique démystifie les peurs nocturnes enfantines dans une aventure fantastico-comique mêlant mime, magie et théâtre d'objets.

Pratique. Dimanche 3 avril à 17h30. Espace Beaumarchais à Maromme. Tarifs 9 à 12€. Tél. 02 32 94 90 23

- Ballet national de New Delhi

Créé en 1948, le Revival Indian Group transmet toute la richesse culturelle de l'Inde, sa spiritualité et sa mythologie dans un spectacle envoûtant: des danses traditionnelles à la gestuelle raffinée.

Pratique. Dimanche 3 avril. Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly. Tarifs 27/31€. Tél. 02 35 68 48 91

- Nature De la graine au meuble

Cette nouvelle visite/atelier explore les techniques de sylviculture, le cycle de croissance de l'arbre, les périodes de coupes et l'usage du bois dans l'ameublement.

Pratique. Jeudi 7 avril. Maison des Forêts à Saint-Étienne-du-Rouvray. Gratuit. Tél. 02 35 52 93 20

- Le Lac des Cygnes

Premier ballet de Tchaïkovski, le Lac des Cygnes est aujourd'hui le plus joué au monde. La troupe du Bolchoï, accompagnée par l'orchestre de l'opéra de Moscou, en offre une interprétation magistrale.

Pratique. Jeudi 7 avril à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs 39 à 62€. www.citylive.trium.fr

- Lise de la Salle

Sous la direction de Léo Hussain, la pianiste Lise de la Salle interprète des œuvres variées d'Henze, Chostakovitch et Mozart, qui furent pourtant toutes avant-gardistes en leur temps.

Pratique. Jeudi 31 et vendredi 1er avril à 20h. Théâtre des Arts à Rouen. Tarifs 10 à 32€. Tél. 02 35 98 74 78

- Soul-pop Faada Freddy au 106

Remarqué pour son dernier album audacieux Gospel Journey enregistré sans instruments, uniquement rythmé par des percussions corporelles, Faada Freddy s'illustre par sa voix soul et son style.

Pratique. Vendredi 1er avril à 20h. Le 106 à Rouen. Tarifs 10 à 27€. www.le106.com