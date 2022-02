Lola Baï du Mans sera sur les Epreuves Ultimes de l'émission The Voice

Lola Baï a 34 ans et vit de la chanson. Souvenez-vous, elle avait réussi à retourner trois coachs lors des auditions à l’aveugle. Louyena, est un duo composé de Roxanne et de Sébastien, deux jeunes artistes qui avaient convaincu Garou d’appuyer sur le bouton rouge grâce à leurs voix aux sonorités Folk. Pour les départager, il a voulu les réunir sur scène autour de la chanson de Francis Cabrel « Encore et encore »

Ecoutez Lola





Lola / The Voice Impossible de lire le son.

Un trio hors du commun

Un duo contre une chanteuse ? Que nenni ! Les trois voix des Louyena et de Lola Baï se mariaient si bien que leur battle avait plus des airs de duo. Pour preuve, Zazie a même eu l’impression de voir un trio qu’elle connaissait ! Le plateau était donc plein de surprise ce soir, car si les battles deviennent des trios, c’est que tout est possible dans The Voice ! Et si leurs voix allaient bien ensemble, il fallait tout de même en choisir une seule pour continuer l’aventure. Garou s’en est chargé, non sans écouter les conseils de ses amis les coachs …



Un niveau très haut dans The Voice, et des décisions difficiles

Le niveau n’a jamais été aussi haut depuis le début de l’aventure, et qui dit niveau élevé, dit décisions compliquées. Car une chose est sûre, Garou ne peut garder qu’un seul de ses talents dans son équipe ! C’est la règle des battles… Mika explique qu’à la place de Garou, il choisirait Lola Baï, car si leurs voix sont au même niveau, il note tout de même des facilités chez Lola Baï pour contrôler sa présence sur scène. Florent Pagny lui aussi continuerait l’aventure avec Lola Baï, car il pense pouvoir faire « plus de choses » avec elle. Après avoir écouté attentivement les mots de ses amis, les autres coachs, il finit par se lancer : il garde Lola Baï pour « ses couleurs encore mystérieuses » qu’il a très envie de découvrir…