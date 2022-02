C'est parti pour le 9ème festival des trop-petits à Argentan

Pendant une dizaine de jours, ce sont les tout, pardon, les trop-petits qui sont mis à l'honneur à Argentan! Spectacles et ateliers divers et variés sont au programme. Ils seront proposés dans plusieurs endroits de la ville, tels la ludothèque, la piscine, le quai des arts, le cinéma...

Cette année, le "joyeux bazar" fait son entrée. C'est une après-midi gratuite sans réservation où plusieurs ateliers différents sont proposés dans un même endroit. C'est de 14h à 18h lundi 4 avril au quai des arts.

Pour tous les autres spectacles et ateliers, il est vivement conseillé de réserver. Le pass est à 4€pour les moins de 5 ans et 1€ pour l'adulte accompagnant. Il donne droit à 3 sepctacles et 2 ateliers au choix. Rendez-vous du mercredi 30 mars au samedi 9 avril. Infos et réservations sur www.quaidesarts.fr

Ecoutez Véronique Forest, directrice du quai des arts, nous présenter l'édition 2016: