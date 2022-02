Economie : un Office du Commerce et de l'Artisanat créé à Rouen

Un nouveau venu fait son apparition ce soir sur la scène commerciale rouennaise. Une assemblée générale constitutive entérine en effet la création de l'Office de Commerce et de l'Artisanat, une nouveauté qui existe, selon Matthieu de Montchalin, président des Vitrines de Rouen, dans « quelques dizaines de villes seulement ». Cette nouvelle structure doit être, pour le maire Yvon Robert, « un lieu de rencontres, de travail, où l'on diagnostique les situations et où l'on bâtit des actions pour remédier aux difficultés du commerce local », un commerce que le maire qualifie « d'âme de la ville et d'élément majeur de l'économie rouennaise et métropolitaine ». Aujourd'hui, environ 3000 commerçants et artisans sont installés à Rouen, ce qui représente entre 10 000 et 12 000 emplois.



Préserver la diversité commerciale

La première mission de l'OCA, à entendre Matthieu de Montchalin, correspond à la préservation de ce qui existe déjà : « La spécificité du commerce rouennais, c'est sa diversité. Il y a de grandes chaînes nationales rue du Gros Horloge, mais il y a aussi énormément de commerces plus atypiques, qui n'appartiennent à aucune chaîne. Il y a des chapeliers, des luthiers, des pâtissiers, des restaurants... Et notre objectif premier, ce n'est pas tant de créer des choses nouvelles mais de consolider ce qui existe déjà. Et ensemble nous aurons une force de frappe plus grande pour faire venir les consommateurs à Rouen. »



Une « marque commerciale » rouennaise

Cette coordination entre les différentes structures rassemblées au sein de cet Office doit permettre de définir « une stratégie commerciale », dixit Bruno Bertheuil, adjoint au maire en charge du commerce. L'élu appelle de ses voeux une identité commerciale commune pour les artisans et commerçants rouennais : « L'Office ne doit pas empiéter sur les autres structures mais fédérer, par exemple en adoptant une communication globale, une marque commerciale communes pour que nos commerçants soient reconnus. »



Le temps des actions – animations commerciales, braderies, services proposés à la clientèle – viendra dans un second temps. Elles seront définies au deuxième trimestre 2016 et engageront les années 2016 et 2017.



L'impact de la ligne T4 et de Coeur de Métropole

Mais cet Office ne signifie pas non plus que tout va bien au pays de l'artisanat et du commerce rouennais, la ville connaissant un taux de vacance (les locaux commerciaux désertés) de 11%, important mais inférieur à la moyenne nationale selon Matthieu de Montchalin. Philippe Depreaux, président de la Concertation des Comités Commerciaux de Rouen (C3R), rappelle que l'Office devra permettre « d'accompagner » les commerces lorsque les travaux liés à la ligne T4 et au projet Coeur de Métropole « vont impacter le commerce ». Deux dossiers portés par la Métropole et soutenus par la Ville et qui pourraient, à terme, amener un peu de friture sur la ligne entre commerçants et municipalités.



Le commerce et l'artisanat rouennais en chiffres :