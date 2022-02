Décès de Louis Bégot, l'un des derniers survivants du Commando Kieffer

Il avait été grièvement blessé quatre jours après le Débarquement, lors d'une violente contre-attaque allemande qui l'avait laissé invalide... Louis Bégot est décédé mardi 29 mars à Lorient, à l'âge de 94 ans. On ne compte aujourd'hui plus que sept membres du commando toujours vivants, selon le Musée des fusiliers marins et commandos de Lorient.