Indilis, un atelier de couture haut de gamme pour les créateurs normands

Cet ingénieur sorti de l'Esigelec, a lancé en janvier Indilis, un atelier de couture de prêt-à-porter haut de gamme situé à Petit-Couronne.

Label Made in France

Le but poursuivi est simple : "Nous faisons de la confection et de la vente de vêtements haut de gamme, résume le fondateur. Nous travaillons avec les créateurs normands en leur permettant d'accéder à notre atelier et de produire des séries limitées labellisées Made in France. Les produits peuvent être vendus sous leur propre marque via notre site." En pratique, le styliste paye pour la production d'un vêtement (au minimum 12 pièces). Fanny Leroy, créatrice-couturière qui collabore avec Joe Thomas depuis le début de l'aventure, les confectionne. La société propose ensuite de les vendre en ligne (et de toucher une commission) sur son site web.

Indilis espère à terme travailler avec une vingtaine de créateurs. Et Fanny Leroy compte pour cela sur un autre atout d'Indilis : la proximité géographique. "Aujourd'hui, beaucoup d'ateliers sont à Paris. Pour les créateurs normands, ce n'est parfois pas très pratique." Cette proximité permet également de proposer aux clients non seulement du Made in France, mais du Made in Normandie.