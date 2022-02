Paris (AFP). Devant le Conseil de Paris, le bourgmestre de Bruxelles appelle à vaincre les ténèbres

"Nos deux villes, attaquées et meurtries. Des familles entières endeuillées. Des enfants, des femmes et des hommes blessés et mutilés", a lancé M. Yvan Mayeur, premier maire étranger jamais invité à parler devant le Conseil, avant une minute de silence en hommage aux victimes (au moins 35 morts et 340 blessés). "Ces actes de violence aveugle ne peuvent bénéficier d'aucune excuse" mais "les replis sur soi et la ségrégation spatiale, la ghettoïsation, sont les levains des drames que nous avons vécus et sans doute d'autres à venir", a-t-il insisté. "C'est par l'éducation, la science et la culture que l'on vaincra les ténèbres", a encore affirmé M. Mayeur. Mais "nous sommes en droit d'exiger que les enquêtes conjointes fassent toute la lumière sur ce qu'il faut bien appeler une base arrière du jihadisme dans certains quartiers et les complicités qu'elle y a trouvé", a-t-il ajouté. "L'organisation et l'enseignement des cultes, les phénomènes sectaires, les pratiques non-conformes à l'Etat de droit, en particulier le respect de nos libertés et de l'égalité homme-femme, autant de sujets sur lesquels il faut des réponses claires et non équivoques des autorités", a lancé le bourgmestre. Mme Hidalgo, qui avait invité son homologue auprès de qui elle s'était rendue au lendemain des attentats, a assuré le peuple belge de la "solidarité absolue" de sa ville. "Chacun est meurtri par ces actes aveugles, abjects, lâches", qui font également "replonger dans l'enfer qu'elles ont vécu" les victimes des attentats du 13 novembre à Paris, a-t-elle dit. "S?ouvre pour la Belgique et pour Bruxelles une longue et douloureuse période de deuil et de reconstruction. Je sais que les Belges sauront traverser cette épreuve dans le rassemblement, la solidarité et l?esprit fraternel, malgré les tentatives de violences d'une minorité poussée par la haine et le racisme", a ajouté Mme Hidalgo. Les Belges "feront triompher la vie. Nous serons à leur côté", a encore dit la maire de Paris, avant de rendre hommage aux autres victimes d'attentats comme au Pakistan et en Côte d'Ivoire. M. Mayeur va également discuter à Paris des mesures post-attentats à prendre dans la capitale belge une semaine après les attentats. "Je trouve que ce que Paris a fait en matière de pédagogie est remarquable", a déclaré devant la presse le bourgmestre, après avoir quitté l'hémicycle. "Il faut un échange d'expériences utiles sur l'organisation de nos villes", a-t-il encore dit.

