A Caen, le pont Bir Hakeim et le quai Meslin bientôt en double sens

Le chantier est destiné à des opérations du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France ERDF doit tout d'abord être lancé jusqu'au 8 avril, avant des travaux plus impactant pour la circulation automobile jusqu'au début de l'été.

Ces aménagements doivent débouchés à terme, en juillet, sur la mise en double-sens du pont Bir Hakeim et du quai Meslin. Sur ce dernier, trois voies de circulation vont être créées. Pour ce faire, le stationnement en épi existant deviendra un stationnement en créneau, entre les arbres. La réalisation des enrobés sur chaussée, se fera de nuit et impliquera des interdictions de stationner côté commerces et quelques fermetures très ponctuelles de voies, début juillet.

Le coût des opérations est estimé à 425 000 € TTC.