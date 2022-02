Tempête Jeanne : encore 3 500 foyers privés d'électricité lundi en Normandie [début de soirée]

Ils étaient 40 000 clients sans électricité en Normandie au plus fort de la tempête vers 2h du matin, dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 mars. Pas moins de 260 agentes ERDF ont été mobilisés sur le terrain pour que tout rentre dans l'ordre au plus vite. A 7h, cinq heures seulement après le pic de pannes, il en restait 26 000. 15 600 clients étaient encore coupés à 10h : 8 000 dans la Manche, 4 000 dans le Calvados, 2 000 en Seine-Maritime, 1 000 dans l'Eure et 600 dans l'Orne. Ils étaient 6 500 à 15h.

Ce lundi soir, seuls le Calvados (1 000 clients) et La Manche (2 500) sont encore concernés de façon importante par des coupures d'électricité, même si dans les autres départements normands, quelques cas isolés sont signalés.