Cinq nageurs caennais aux championnats de France

Ils ont entre 14 et 21 ans, et ont tous en commun d'être licenciés à l'Entente nautique caennaise et d'avoir obtenu leur billet pour les championnats de France élite qui se déroulent cette année à Montpellier. Dès ce mardi 29 mars, Mewen Tomac sera le premier à se lancer dans la catégorie minimes. Meilleur performeur français de l'année sur 200 m dos, il entend bien goûter à des finales en attendant pourquoi pas d'entrer en équipe de France.

Plus expérimenté, Alexis Bruchon, 21 ans, visent une finale B, lui le spécialiste de la brasse qui participe à ses cinquièmes championnats de France. A 17 ans, Adèle Blanchetière qui en est elle à sa troisième participation, aimerait bien monter sur un podium, toujours en brasse. Alexis Bruchon et Adèle Blanchetière nous ont confié leur objectifs pour cette compétition...

Alexis Bruchon et Adèle Blanchetière Impossible de lire le son.

Noah Fleury, chez les cadets, vise lui aussi une finale en crawl, lui qui se lancera sur les 50, 100, 200 et 400 m. Enfin, Florent Marais défendra ses chances en handisport et vise... les minimas olympiques sur 400 m nage libre.