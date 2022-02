Tempête : jusqu'à 40 000 foyers privés d'électricité en Normandie

Selon le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, à 7h ce lundi 28 mars, 26 000 foyers étaient encore privés d'électricité en Normandie, essentiellement dans la Manche et le Calvados, mais aussi, plus légèrement, dans l'ouest de l'Orne. A 10h, 11 000 foyers étaient sans courant, "les automatismes sur les lignes ayant bien fonctionné pour réalimenter une grande partie de la clientèle", selon ERDF. La partie sud de la Manche, d'Avranches à Saint-Lô, concentre les deux-tiers des clients touchés dans ce département, alors que la situation est bien plus homogène dans le Calvados.

La très grande majorité des coupures devraient être réparées dès aujourd'hui.