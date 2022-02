Mémorial de Caen : marche en mémoire des victimes des attentats de Bruxelles ce dimanche après-midi

Pour Christophe Leroux-Dennebouy, président de l’association L’Avis de Wallonie-Bruxelles-Belgique, et pour Béatrice Hovnanian, du collectif La Poésie contre la terreur, il était impossible de ne pas maintenir la marche organisée en mémoire des victimes des attentats de Bruxelles survenus mardi 22 mars.

Au départ comme à l’arrivée, Christophe Leroux-Dennebouy a tenu à rappeler que ce sont ses amis bruxellois qui lui ont demandé de maintenir la marche. Organisée en parallèle à celle de Bruxelles – qui a été, elle, interdite pour raisons de sécurité – la marche a rassemblé à Caen une quarantaine de personnes. « Ce n’est pas ridicule, avance le président de L’Avis de Wallonie-Bruxelles-Belgique.

Il y a des jeunes, des étudiants, des personnes âgées. On a maintenu la marche en solidarité avec toutes les victimes civiles », poursuit-il avant de rendre hommage à la diversité et au caractère multiethnique de la capitale belge qui constitue, à ses yeux, la grande force et richesse de Bruxelles.

Manifester sa solidarité

Parmi les participants, un même mot était sur toutes les lèvres : solidarité. « On se sent concernés, comme si cela était arrivé à Paris », assurent Eugène et Betty, venus assurer leur soutien avec des pancartes aux couleurs de la Belgique.

Quelques pancartes mais surtout des fleurs ont essaimé durant la marche. Quelques bouquets ont ainsi été déposés avenue de Bruxelles, précisément à l’arrêt de bus Sablon, puis au pied du « Revolver au canon noué » ainsi qu’au pied du drapeau belge de l’esplanade du Mémorial.

Les participants se sont quittés sur un appel à la solidarité envers les migrants lancé par Béatrice Hovnanian. De son côté, Christophe Leroux-Dennebouy a formulé le vœu que le très prochain festival de la Bande-dessinée d’Hérouville Saint-Clair n’oublie pas de rendre hommage à la fameuse tradition des dessins de presse et de bandes-dessinées belges.