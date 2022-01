Bruxelles (AFP). Attentats de Bruxelles: un suspect inculpé, pourrait être le troisième homme de l'aéroport

Interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi avec deux autres personnes "devant la porte" du parquet fédéral, dont les bureaux se trouvent en plein centre de Bruxelles, à côté du Palais de justice, Fayçal C. est la première personne inculpée dans l'enquête sur les attentats de mardi à Bruxelles qui ont fait 31 morts et 300 blessés. Il a été inculpé pour assassinats terroristes et participation aux activités d?un groupe terroriste, puis placé en détention, selon le communiqué du parquet. Il n'a pas encore été clairement identifié par le parquet fédéral comme étant "l'homme au chapeau" présent dans l'aéroport de Zaventem, sur les images de vidéosurveillance, au côté des deux kamikazes avant les explosions. "C'est une hypothèse des enquêteurs", a-t-on toutefois assuré de source proche de l'enquête. Ce troisième homme, qui a déposé à l'aéroport un sac avec une charge explosive avant de partir, est activement recherché. La perquisition qui a été menée chez lui n'a pas permis de retrouver des armes ni des explosifs, précise le parquet. Un autre suspect, Rabah N. (dans un premier temps incorrectement nommé Salah A. par les autorités), arrêté vendredi à Bruxelles dans le cadre de l'enquête, distincte, sur un projet d'attentat déjoué cette semaine en France, a également été inculpé pour "participation aux activités d?un groupe terroriste", a par ailleurs ajouté le parquet. Les enquêteurs français et belges ont remonté cette piste après une perquisition dans un appartement à Argenteuil, en région parisienne, occupé par Reda Kriket, interpellé jeudi près de Paris pour un projet d'attentat en France. Enfin, un troisième homme, arrêté jeudi à Bruxelles, Aboubakar A., a aussi été inculpé pour "participation aux activités d?un groupe terroriste", mais sans lien direct avec les attentats, a précisé le parquet fédéral.

