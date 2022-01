Un pôle de gérontologie innovant ouvre à Caen

Clairement, les porteurs du projet ont voulu innover. Par son cadre municipal tout d'abord : l'établissement est administré par le Centre d'action social de Caen. Il offre une politique tarifaire avantageuse, avec un loyer mensuel d'environ 1 700 €, contre 2 975 € en moyenne dans l'agglomération. Le bâtiment se distingue également par son architecture brute, en béton, de laquelle se dégagent de grands ensembles. La lumière naturelle est présente partout.

Innovations numériques

110 lits composent l'offre de soin, dont 30 dédiés à l'accueil de personnes âgées victimes de la maladie d'Alzheimer. Sur les 110 places, 92 sont réservées à l'accueil permanent. Cette résidence sera donc tournée vers l'extérieur, d'autant qu'une plateforme de service et d'aide à domicile y a été installée pour favoriser le maintien à domicile. Un pôle d'activités et de soins adaptés de 14 places est également intégré au projet. Lien social et aide thérapeutique sont proposées aux résidents souffrant de légers troubles du comportement.

"Nous y avons également prévu une salle dite connectée pour pouvoir utiliser les dernières nouveautés en matière d'e-santé", explique le docteur Jean-Pierre Blanchère, coordinateur du département e-Santé et domotique du Pôle TES (Transactions Électroniques Sécurisées) de Colombelles et qui a travaillé sur ce projet. "Nous aurons ainsi un divan connecté qui réalisera un électrocardiogramme du résident et assurera une prise de poids, mais aussi des tablettes pour une meilleure communication entre les habitants et leurs proches". Des solutions de coaching seront également instruites pour éviter les chutes.