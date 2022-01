Semianyki Express: folle équipée à Elbeuf

Spectacle muet, au charme désuet des années 20, Semianyki Express nous emmène à la rencontre d'une galerie de personnages plus farfelus les uns que les autres, bercés par les chaos des bogies. Jeune femme énamourée, barman alcoolisé, contrôleur intraitable, vamp à l'affût ou encore ballet de bonnes affairées, ce drôle de voyage fascine par son inventivité et ses ressources clownesques. Création collective de ces mimes et clowns juste trentenaires, Semianyki Express est une fresque tendre qui, de petits événements en petits accidents, dévoile toute la poésie des rapports humains : une comédie familiale qui sort des rails.

Pratique. Du 25 au 27 mars. Cirque théâtre d'Elbeuf. à partir de 8 ans. Tarifs 6 à 21€. Tél. 02 32 13 10 50