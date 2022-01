Appréhendé ivre, en voiturette, sur la nationale 13

Le conducteur est contrôlé avec 0,72g d’alcool par litre de sang. Il s’avère aussi que ses plaques d'immatriculation ne sont pas conformes. Agé de 53 ans, ce dernier a été jugé en comparution immédiate mercredi 23 mars par le Tribunal de grande instance de Caen pour conduite d'un véhicule sous l’empire d'un état alcoolique et usage de fausses plaques sur un véhicule à moteur. Il lui est également reproché d'avoir refusé de restituer un véhicule confisqué par décision judiciaire en mai 2015 (suite à une course-poursuites avec la police dans les rues de Bayeux)

« Je ne bois plus très souvent, explique-t-il, mais là j'étais contrarié, alors j'ai bu du rhum. » « Il est interdit de rouler en voiturette sur la voie rapide, lui dit le président, de plus c'est quoi cette histoire de fausses plaques ? » « Oh je roulais sur la bande d’arrêt d'urgence avec mes warnings ! J'ai mis les plaques d'une première voiturette brulée sur celle qui était confisquée. La préfecture de St Lô m'a délivré une carte grise. C'est même pas la même marque mais j'ai tenté le coup et ça a quand même marché neuf mois ! »

Le prévenu, atteint d'un retard mental, ne souffre d'aucun trouble délirant. Il est considéré comme border-ligne sur fond de carence éducative. Son casier judiciaire comporte 16 mentions : vols, usages de chèques contrefaits, conduite alcoolisée, délit de fuite après accident, outrages à magistrats, violence avec armes. « Il est grand temps qu'il arrête avant de laisser quelqu'un sur le bord de la route ! », s'exclame le procureur. « Il est connu comme le loup blanc sur Bayeux, étonnant que son stratagème ait pu marcher si longtemps ! C'est un homme fragile, en prison il deviendra une victime potentielle. », plaide son avocat.

Le prévenu a finalement écopé de 12 mois de prison dont 6 mois ferme à aménager, de 2 ans de mise à l’épreuve, d'obligation de soins psychiatriques et d'interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur durant 5 ans.