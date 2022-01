EPR de Flamanville : une étape clé franchie sur le chantier

EDF a annoncé jeudi 24 mars avoir atteint un "premier jalon-clé" dans la construction de l'EPR de Flamanville, qui doit entrer en service fin 2018, avec six ans de retard.

"Les opérations de montages mécaniques du circuit primaire principal du réacteur EPR de Flamanville sont terminées et ont permis l'installation et l'assemblage des gros composants (les quatre générateurs de vapeur, la cuve, le pressuriseur et les pompes primaires)", a indiqué l'électricien dans un communiqué. Le circuit primaire est l'élément central d'un réacteur nucléaire.

Une soudure à vérifier

Selon EDF, les contrôles qualité indiquent que "l'ensemble des opérations de montage répond aux exigences", mais qu'une soudure, sur les 32

réalisées, "doit faire l'objet d'une procédure de reprise pour garantir sa conformité".

La prochaine étape est désormais l'accélération des montages électromécaniques et le lancement des phases d'essais élémentaires, avant des essais d'ensemble en 2017.

Le chantier, débuté en 2007, accumule les retards et aléas. Des tests sont actuellement en cours, sous l'égide de l'Autorité de sureté nucléaire (ASN), pour valider la résistance du couvercle et du fond de la cuve du réacteur, élément clé de l'EPR.

