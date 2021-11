Rideau sur la saison théâtrale amateur à Caen

Au Panta-Théâtre, Françoise Labrusse met en scène un spectacle résolument contemporain et inventif : “Comment pourrais-je être un oiseau ?”, les jeudi 23 et vendredi 24 juin. À la Maison de Quartier de Venoix, la troupe de Carpiquet donne son interprétation de “La Cour des Miracles” vendredi 24 juin, tandis que le samedi 25 se jouera toujours dans le même lieu la pièce “Rideau”, par la troupe Les Acrostiches. Du théâtre contemporain, par et pour les amateurs !



Pratique. “Comment pourrais-je être un oiseau” au Panta-Théâtre, 24 rue de Bretagne à Caen jeudi 23 et vendredi 24 juin à 20h30 (Tel. 02 31 85 15 07). “La Cour des Miracles” et “Rideau” à la Maison de Quartier de Venoix, 18, avenue des Chevaliers à Caen, respectivement les vendredi 24 et samedi 25 juin à 20h30. (Tel. 02 31 74 48 70)