S’appuyant sur les dernières recherches sur la vision des abeilles, Elinor Vernher présente à la Colline aux Oiseaux et au Jardin des Plantes sa série de diptyques associant une même fleur vue à travers le regard de l’homme et de l’ abeille. On pourra percevoir un autre regard : celui d’une photographe de talent. À voir.



Pratique. Jusqu’au 4 septembre à la Colline aux Oiseaux, Tèl. 02 31 30 48 38 et au Jardin des Plantes.

