La Normandie vue du grand Est

De Novgorod à la Russie du nord, des migrations scandinaves à la fin du Moyen-Âge, l’exposition traite tour à tour des traces culturelles de la présence des Vikings en Russie, des formes de culture et de civilisation. Au total, plus de cinq cent pièces archéologiques sont présentées au public pour la première fois en France : objets de parure en métal précieux, jeux d’enfants en bois, tablettes d’écriture en écorce de bouleau côtoient ainsi outillage agricole et ustensiles pour la pêche, armes et vêtements admirablement conservés…



Cette exposition, réalisée par les membres du Musée de Normandie en collaboration avec plusieurs instituts russes prestigieux, vient tout naturellement s’ajouter à la célébration du 1100e anniversaire de la fondation de la Normandie par Rollon à Saint-Clair-sur-Epte. pendant quatre mois, le musée de Normandie dévoilera ces facettes méconnues de l’identité du peuple normand.

Pratique. Du 25 juin au 31 octobre au Musée de Normandie à Caen.

Tel. 02 31 30 47 62