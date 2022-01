Calvados : 22 mois de prison ferme pour le "serial voleur" des cimetières

Les faits se sont déroulés entre mai 2013 et mars 2015 à Hérouville St-Clair et Caen. Ses endroits de prédilection ? Les parkings de cimetières ainsi que celui du crématorium de Caen. Il dévalise des voitures en en crochetant les portières, volant en particulier des sacs à main.

En janvier, il vole la sacoche d'un assistant funéraire qui le prend sur le fait : « C'est une blague, lui lance-t-il, c'est pour vous montrer que vous êtes imprudent ! » Faisant usage de certaines cartes bancaires, il prélève une totalité de 3 700 €. Il porte régulièrement un bonnet ou un chapeau pour échapper à l'identification des vidéos surveillance.

Il déroge à ses habitudes en volant sur le parking du centre équestre de St Contest, au nord de Caen, ainsi que la recette d'artisans sur le marché de Noël.

Devant la justice, il nie tout en bloc. L'expertise psychiatrique montre un homme qui n'a pas d’altération du discernement et qui n’est pas kleptomane. « C'est impensable que je puisse voler, je suis handicapé ! », assure-t-il. De fait, il se présente à la barre soutenu par deux cannes anglaises. « On vous a vu en fauteuil roulant, rétorque le président, et aussi marcher normalement ! Vous n'avez aucun trouble moteur majeur. Vous êtes un manipulateur ! »

Le prévenu a écopé de 22 mois de prison ferme. Obligation lui est faite de rembourser ses victimes. Et le procureur de conclure : « On se demande si on a affaire a un serial voleur ou a un serial blagueur ! »