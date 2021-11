A Caen, l'école catholique s'ouvre aux enfants de deux ans

“Compte-tenu des effectifs importants dans les classes, on ne peut plus accueillir les enfants de cet âge. Nous créons ainsi une passerelle entre la crèche et la première section de maternelle. Un moment essentiel pour la socialisation et l’éveil de l’enfant”, explique Christine Maignan, membre de la commission “Petite enfance” du diocèse.

Les deux classes, dites “hors-contrat”, seront entièrement à la charge des établissements. Elles représenteront un coût plus important pour les familles mais semblent répondre à leurs besoins : “À l’école Saint-Paul, on enregistre déjà une vingtaine de demandes. Nous avions un espace adapté pour les enfants de 2 ans. Nous voulons offrir un service de qualité pour un projet pédagogique qui tienne la route”, souligne la directrice de l’école Saint-Paul, Catherine Bosseboeuf.



Les deux établissements se sont investis à titre expérimental. Si l’expérience est concluante, d’autres structures caennaises devraient suivre le nouveau modèle, dès la rentrée 2012.