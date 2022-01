Tour de Normandie : victoire du belge Olivier Pardini à Elbeuf-sur-Seine

Pardini a réglé le sprint au sein d'un groupe de cinq coureurs qui a résisté au retour du peloton et parmi lesquels les Français Dylan Kowalski (VC Rouen) et Benoît Sinner (Armée de Terre) ont pris les deuxième et troisième places.

Grâce aux bonifications, Pardini prend aussi la tête du classement général devant Kowalski à 4 secondes et le Néerlandais Martijn Tusveld (Rabobank Development Team) à 9 secondes.

Jeudi, la troisième étape sera plus corsée, sur 175,5 km entre Bourg-Achard et Argentan.



Classement de la 2e étape:

1. Olivier Pardini (BEL/Wallonie Bruxelles) les 167 km en 3 h 54:31. (42,73 km/h de moyenne)

2. Dylan Kowalski (FRA/VC Rouen) m.t.

3. Benoît Sinner (FRA/Armée de Terre) m.t.



Classement général:

1. Olivier Pardini (BEL/Wallonie Bruxelles) en 9 h 20:07.

2. Dylan Kowalski (FRA/VC Rouen) à 4.

3. Martinj Tusveld (NED/Rabobank DT) à 9.