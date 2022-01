Pilotage : David Bouet passe du virtuel au réel

Le "coup de volant" de David Bouet, l’œil avisé de Pierre Geffrontin, fondateur de Ouest Simulation, l'a immédiatement repéré. À 21 ans, cet étudiant ne se rêvait pourtant pas pilote il y a encore quelques années. Le permis en poche, il prend goût à la conduite et arpente quelques circuits. Puis découvre le simulateur. "De là naît la passion. Je me suis mis à rechercher les limites des voitures", explique le jeune homme.

Futur pilote ou moniteur en devenir

Des dizaines et dizaines d'heures au compteur, il tente sa chance au concours Ellip6. Un programme du pilote français Yvan Muller visant à "propulser de futurs champions au potentiel élevé". Et l'emporte fin février. Un sésame qui va permettre à David Bouet de vivre pendant une saison le championnat français "GT Tour". "Il y a sept meetings. Le premier est à Nogaro, du 26 au 28 mars", se réjouit-il, lui qui aura à sa disposition une Mitjet 2L. Mais aussi "un mécanicien, une équipe". Bref, une aventure aux allures de rêve. "L'année 2016 va être chargée. Mais je n'oublie pas que la compétition automobile pour moi, c'est tout nouveau. Je ne vais pas brûler les étapes. Je dois prendre mes marques." Parallèlement aux compétitions, David Bouet continuera donc la formation en alternance qu'il a commencée au Mans pour devenir moniteur de pilotage. Mais il n'oublie pas non plus tout à fait qu'un certain Sébastien Loeb avait été, lui aussi, en son temps "détecté". "Il n'avait pas de budget non plus. Aujourd'hui, c'est un multiple champion du monde au parcours extraordinaire".