JS Cherbourg : Steeve Massard et Valentin Doudeau prolongés

Le printemps est de retour, et avec lui les informations sur la composition de la JS Cherbourg pour la saison prochaine. Après Bastien Khermouche qui remplie pour deux ans, deux autres joueurs ont décidé de s'engager pour une saison supplémentaire auprès des Mauves.

Steeve Massard, ailier droit de 25 ans, redoutable défenseur pour les adversaires, entamera sa deuxième saison à Chantereyne. "Le club a un vrai projet, ambitieux, je me sens vraiment bien ici et dans le groupe. De plus j'ai des responsabilités et du temps de jeu, ce qui est très important", explique le joueur sur le site internet du club.

Valentin Doudeau, demi-centre de 24 ans, avait lui aussi intégré le groupe pour la première saison en ProD2. "Le club me fait confiance, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place dans le projet. Il y a peu de clubs comme Cherbourg, avec une salle superbe, du public..."