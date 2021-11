Saut à la perche : Lauret vise toujours plus haut

Il a établi un nouveau record personnel en salle (5,34 m) et à l'extérieur (5,31 m) pour se positionner comme un candidat aux championnats de France élite, lui qui n'y a encore jamais participé. « C'est l'objectif principal de l'année depuis deux ans ! Ça m'a toujours passé sous le nez, comme les sélections. Le premier qui n'était pas pris, c'était moi (sourire). Maintenant, je m'entraîne avec les plus grands, je n'ai plus peur de personne. C'est à moi de me prendre en main, de réagir et de me faire plaisir. Tous les éléments sont là. » Douzième et dernier qualifié au moment du meeting d'Hérouville, le 10 juin, sa contre-performance ce jour-là (5,11 m) ne lui a pas permis de reprendre un peu d'air au bilan. Depuis, ses concurrents ont mis la barre un peu plus haut. Virtuellement, le Mondevillais n'est plus qualifié pour le rendez-vous national à Albi, du 28 au 30 juillet. Il devra sortir le grand jeu à Sotteville-lès-Rouen, le 2 juillet, pour récupérer sa place.

L'heure de grandir

La perspective est plus stimulante qu'angoissante. Samuel Lauret est dans une phase ascendante de sa carrière. S'il vise dans un premier temps la barre des 5,40 mètres, synonyme de record régional, il voit plus loin. « Il ne faut pas avoir de limite, il faut toujours aller de l'avant, confie-t-il. Passer 5,40 mètres, ce n'est pas une fin en soi. Mentalement, il faut être prêt à attaquer toujours plus haut. » Le travail à effectuer reste conséquent, mais Samuel Lauret, par ailleurs étudiant dans les énergies renouvelables, y croit. « Il y a encore pas mal de choses à faire, c'est ça qui est plaisant aussi. Les records tombent alors que je suis bien loin de ce que je suis capable de faire. Pour l'instant, je ne me contente de rien et je reste dans une dynamique de progression avec la volonté d'appliquer ce qu'on me dit à l'entraînement. Je ne peux pas rêver mieux, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de groupes aussi denses que le mien sur la planète. C'est une chance que je mesure. J'ai toutes les armes, c'est à moi de jouer. »