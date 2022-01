Attentats de Bruxelles : émotion sur le Tour de Normandie

31 personnes sont mortes et 250 ont été blessées dans les attentats commis mardi 22 mars à Zaventem et dans la station du métro bruxellois Maelbeek, selon le dernier bilan du Centre de crise. L'émotion est grande sur le Tour de Normandie : deux équipes cyclistes belge sont engagées sur la course.