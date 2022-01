Basket (NF1) : et si Ifs signait l'exploit de cette fin de saison ?

Les joueuses de Rezé ont concédé chez elles leur troisième défaite de la saison devant Orthez, samedi 19 mars. Dans le même temps, le CB Ifs s'imposait 68-55 à La Garnache, en lutte pour son maintien. Résultat des courses : Ifs revient à égalité de points avec Rezé, sans que l'on sache avec certitude laquelle des deux formations devance l'autre, Rezé ayant perdu deux points sur tapis vert.

"C'est fou ce qui se passe, commente Elodie Pelissou. Il y a eu tellement de rebondissements cette saison qu'on préfère ne plus rien s'imaginer." Il reste deux matchs aux Ifoises pour confirmer ce possible retournement de situation. Victoire impérative contre Brive, samedi 2 avril, et Colomiers une semaine plus tard.