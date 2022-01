Mickey 3D démarre sa tournée en Normandie

Le groupe stéphanois Mickey 3D a été d'abord un projet solo avant de devenir un duo, puis un trio... et finalement c'est devenu dans les années 2000 l'un des groupes les plus connus du rock made in France. Après cinq albums et une pause Mickey 3D est de retour, le 1er avril avec l'album "Sebolavy"

Cette fois il reprend le chemin de la scène en démarrant une grande tournée en Normandie ce mardi 29 mars à la Luciole à Alençon avant de fouler les planches du Normandy à Saint-Lô ce mercredi 30 mars. Nous avons posé quelques questions à Mickael Furnon, le leader du groupe.

Découvrez un extrait du nouveau single

Toutes les dates de Mickey 3D en France avant l'été :

29 mars La Luciole - Alençon (61)

30 mars Le Normandy - St Lô (50)

31 mars Festival les Enchanteurs - Houdain (62)

2 avril Festival Chorus des Hauts de Seine - La Piscine - Chatenay Malabry (92)

3 avril EMB - Sannois (95)

14 avril La Batterie - Guyancourt (78)

15 avril Trianon - Paris (75)

21 avril Les Docks - Lausanne (ch)

22 avril Atelier - Cluses (74)

23 avril Les Abattoirs - Bourgoin-Jallieu (38)

29 avril Docks - Cahors (46)

30 avril Festival Musik’avril - Brive (19)

4 mai Paloma - Nimes (30)

5 mai Lo Bolegason - Castres (81)

6 mai Festival l’air du Temps - Lignières (18)

13 mai L’embarcadère - Montluçon (03)

14 mai Festival de Soulac (33) Privé

20 mai Festival Moisson Rock - Juvigny (51)

21 mai 2015 Espace Jara - Soignies (Bel)

22 mai File 7 - Magny le Hongre (77)

10 juin Ouverture de L’Euro - St Etienne (42)

