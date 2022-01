Rouen : Tensions lors du vote du budget 2016

197 millions d'euros de budget, une hausse des impôts locaux de 3%, en endettement prévu à 192 millions d'euros d'ici à a fin d'année, voici les chiffres à retenir lors de la présentation du budget aux élus municipaux.

Juste avant le vote, ces chiffres ont suscité un vif interêt pour les conseillers de l'opposition. Le groupe UDI représenté par Robert Picard s'oppose à cette hausse d'impôts et à la baisse général du budget : " Je vous avais avertis monsieur le Maire que votre action ménerait à une hausse d'impôts. Votre promesse de campagne n'est qu'un mensonge, on ne verrait aucune différence entre votre mandat et une mise sous tutelle de la Préfecture." Le ton est donné. S'ensuit l'intervention du groupe Front National avec Guillaume Pennelle : "Pour avoir votre majorité lors du vote de ce budget, vous avez monsieur le Maire reconstitué la Gauche pluriel avec la promesse de postes d'adjoints. Arrêtez les dépenses de prestige voulu par la Métropole comme son palais qui est le besoin d'élu de monstre architectural pour leurs interêt"

"Démission, Démission, Démission"

Vient le tour de parole de la majorité défendant ce buget, pour Jean-Michel Bérégovoy, du groupe Décidons Rouen, le budget "est cohérent avec les promesses de campagne où nous avons été prudent sur une possible hausse d'impôts lors du mandats. Il faut que Rouen se donne les moyens d'être la capitale de la Normandie, ce budget est donc normal et légitime que nous le votons".

A la fin du débat, le groupe les Républiains-Modem s'exprime via Bruno Devaux : "Monsieur le Maire, démission. Sacrifiez la ville de Rouen pour que la Métropole face un razzia sur les compétences est inacceptable. Vous trahissez vos électeurs, les habitants et votre ville. Démission, démission, démission. En ne présentant pas votre budget sur la place publique, vous avez fui le regard de vos électeurs, vous avez peurs du regards des habitants, votre démission sera votre repentance."

En attente d'une réponse du maire qui ne s'exprimera pas sur le sujet, le groupe LR-Modem quitte le conseil municipal quelques minutes avant le vote.

Le budget 2016 est voté avec 41 voix pour et 7 voix contre.