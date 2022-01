Bruxelles (AFP). Bruxelles frappée par plusieurs attaques: 13 morts et 35 blessés

Ces attaques ont déclenché un relèvement de l'alerte antiterroriste à son niveau maximal, une fermeture jusqu'à nouvel ordre de l'aéroport international de Bruxelles-Zaventem et une suspension du trafic du métro. Vers 07H00 GMT, deux explosions à l'aéroport international de Bruxelles ont fait au moins 13 morts et 35 blessés, a indiqué le parquet fédéral à la chaîne publique RTBF. Puis peu après 08H00 GMT, une explosion a eu lieu dans une station de métro du quartier européen à Bruxelles, ont rapporté des journalistes de l'AFP. Au moins une quinzaine de personnes étaient soignées à l'extérieur de la station de Maelbeek, à 300 mètres de la Commission européenne, a constaté un journaliste de l'AFP.. Ces explosions interviennent quatre jours après la capture spectaculaire de Salah Abdeslam, un Français d'origine marocaine, seul survivant du commando auteur des attentats jihadistes du 13 novembre à Paris (130 morts), à Molenbeek, une commune bruxelloise. Des tirs auraient d'abord été entendus dans le hall des départs de l'aéroport international de Bruxelles, avant qu'une personne ne lance des cris en arabe et que deux explosions retentissent, ont indiqué plusieurs témoins sur place cités par l'agence de presse Belga. Le bilan officiel de un mort devrait être bien plus élevé, selon des sources policières interrogées par l'AFP. Des images retransmises par les medias belges montraient des panaches de fumée s'elevant de l'aéroport de Zavantem. Des personnes se trouvant dans l'aéroport ont fui paniquées, abandonnant leurs bagages dans l'aérogare. "Il y a d'abord eu une petite explosion puis une plus grande, au niveau de l'enregistrement", a raconté Teresa Küchler, une journaliste du quotidien suédois Svenska Dagbladet, sur le site internet du journal. "Tout le bâtiment a tremblé, il y a de la fumée partout et des gens se sont retrouvés à terre dans le terminal. Ils n'avaient pas l'air blessés, mais plutôt s'être probablement jetés au sol. Il est tombé des débris du toit". - Bruxelles paralysée - Selon un témoin cité par la radio publique francophone RTBF, les explosions ont eu lieu près d'une porte d'embarquement vers les Etats-Unis, fauchant un grand nombre de personnes. Il a fait état de "beaucoup de gens avec du sang sur eux". Une autre explosion a eu lieu peu après 08H00 GMT dans une station de métro du quartier européen à Bruxelles, a appris un journaliste de l'AFP auprès d'une employée des transports en commun et de témoins sur place. De la fumée noire s'échappait de l'entrée de la station Maelbeek située rue de la Loi, non loin des institutions européennes, selon des images de la RTBF. Le service du métro est suspendu à Bruxelles, a-t-on ensuite anoncé de source officielle) Le niveau d'alerte antiterroriste est passé mardi matin pour l'ensemble de la Belgique à son niveau maximal, le niveau 4, après les explosions à l'aéroport de Bruxelles, a annoncé un porte-parole du ministre de l'Intérieur Jan Jambon. L'aéroport de Bruxelles est fermé "jusqu'à nouvel ordre", a confirmé mardi sur son site internet Eurocontrol, l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne. Une réunion était en cours au Centre de crise du ministère de l'Intérieur belge et son porte-parole, responsable de communiquer des bilans, était dans l'immédiat injoignable, a-t-on indiqué à l'AFP. L'aéroport n'est plus desservi ni par train ni par bus. L'exploitant a appelé les gens à ne pas s'y rendre. Les vols ont été annulés selon le compte twitter de l'aéroport, et certains avions déjà en vol étaient déroutés, selon les applications sur les réseaux sociaux suivant l'évolution des vols en temps réel.

