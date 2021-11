Baccalauréat : les épeuves s'enchaînent

Troisème jour d'épreuves pour les 13 161 candidats pour le baccalauréat en Basse-Normandie. Et comme chaque jour, nous suivons le parcours de Manon Delaune, une jeune lycéenne en terminale L dans le Sud-Manche.

Elle a passé lundi 20 juin les épreuves d'anglais et poursuit demain, mardi 21 juin, avec l'espagnol. Des épreuves plus faciles tandis que ses camarades en filière ES et S vont plancher sur des matières clés, en l'occurrence l'économie et les mathématiques.

AUDIO / Manon revient sur son épreuve d'anglais et transmet ses encouragements aux candidats des autres filières.