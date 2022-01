Economie dans l'Orne. Trun : Heller repris par Maped

L'entreprise qui réunit à Trun (Orne) la célèbre marque de maquettes Heller et celle de jouets créatifs Joustra, s'est retrouvée en janvier "dans une situation de non retour financier", en raison de problèmes de trésorerie et d'une baisse de consommation liée aux attentats de novembre, a indiqué à l'AFP Antoine Lacroix, directeur de Maped Europe.

Le tribunal de commerce d'Argentan a validé le 11 mars le projet de rachat de Heller-Joustra par Maped, à l'issue d'un redressement judiciaire de six semaines du fabricant de jouets, a ajouté M. Lacroix. Le groupe reprend 30 emplois sur 45, a ajouté Yvonne Demorest, directrice du site qui, en décembre, affirmait miser sur un effectif stable et louait le soutien de l'actionnaire majoritaire d'alors, Alain Bernard, directeur général de New York Finance Innovation.

Maped investit 3,5 millions d'euros dans la reprise de cette entreprise tombée dans le rouge fin 2015, après plusieurs années de bénéfices, selon M. Lacroix.

Confronté à des problèmes de trésorerie, Heller-Joustra a dû faire face à "des annulations de commandes, car le fabricant n'arrivait plus à livrer en temps et en heure. Cela a été extrêmement brutal", a précisé M. Lacroix. La PME a perdu plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires (à 6,3 millions en 2015 contre 7,5 M en 2014) et s'est retrouvée avec 6 à 7 millions d'euros de dette, détaille le directeur de Maped Europe qui s'intéressait à Heller-Joustra depuis fin 2014.