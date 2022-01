Politique : de la fraîcheur venue du net à Caen

Partant du constat qu'en "dehors des élections quasiment personne ne s'intéresse à la politique", un jeune Caennais de 25 ans, Romain Coutant a décidé de lancer sur une chaîne Youtube qu'il a créée, Pancakes Politique, une courte émission qui part à la rencontre d'élus locaux ou de militants. Objectif : "intéresser le plus grand nombre aux débats et aux décisions qui façonnent notre quotidien".

Contre les réponses formatées

Chacune de ses interviews, filmée et montée par Paul Demel de Kah Prod, commence par la même question : "comment êtes-vous arrivé à faire de la politique ?", afin de présenter au grand public les motivations personnelles de chaque interlocuteur, souvent animées d'une forte passion pour la cause publique. "Et puis sur la fin, je pose deux questions décalées qui surprennent, car je me suis rendu compte que les politiques sont assez formatés dans leur réponse".

Et puisque l'exercice vient de démarrer, la marge de progression est importante chez ce futur étudiant en journalisme. "Souvent, les réponses sont bien longues et il me faut mieux sentir quand intervenir pour relancer l'intérêt de la personne qui visionne l'interview". Des réglages sont encore à trouver également sur le cadrage et le rythme de la séquence.

Si Romain Bail, le maire de Ouistreham était le dernier témoin mis en lumière par Pancakes Politique début mars, le conseiller départemental Gille Déterville verra son interview mise en ligne à la fin du mois. Suivront le maire de Caen, Joël Bruneau, et son homologue de Mondeville, Hélène Mialon-Burgat. Et bien sûr à la fin, chaque personne interviewée est invitée à savourer... un pancake politique.