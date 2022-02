Un café contre des conseils pour créer son entreprise à Caen

Créer son entreprise relève du parcours du combattant. Pour être le mieux armés possible, des rendez-vous sont proposés aux futurs entrepreneurs, chaque dernier jeudi du mois à Caen avec les Cafés de la création. "Comptables, notaires, avocats, représentants de la Chambre de commerce et d'industrie... nous faisons venir les spécialistes afin de proposer la meilleure orientation possible", expose Elodie Loock, chargée de développement au Crédit Agricole et qui participe à l'organisation de ces rencontres. La prochaine est fixée au jeudi 31 mars de 9h à 11h30.

"Je suis consciente que pour me lancer en 2016 dans un commerce, le courage et la motivation ne suffisent pas, explique une Caennaise de 52 ans désireuse d'ouvrir une boutique en prêt-à-porter. Et du coup les connaissances que je peux acquérir dans ce café de la création sont très précieuses, d'autant qu'elles sont gratuites." Et ce, quelque soit le niveau d'avancement du projet.

Pratique. Jeudi 31 mars de 9h à 11h30, à L'Appart, 53 Passage du Grand Turc à Caen.