Tortosa (Espagne) (AFP). Treize étudiantes tuées dans un accident d'autocar en Espagne

Trente quatre blessés ont été hospitalisés après que l'autocar a heurté de plein fouet une voiture à la suite d'une embardée sur l'autoroute, selon les autorités de Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, où s'est produit l'accident. Six blessés sont dans un état critique, a annoncé à la presse le directeur du département catalan de la Santé, Toni Comin. La majorité des passagers du bus étaient inscrits dans des universités de Catalogne dans le cadre du programme d'échanges européen Erasmus, selon son collègue du département catalan de l'Intérieur, Jordi Jané. Les treize morts sont toutes des femmes, a annoncé Jordi Jané. Neuf ont pu être identifiées, a-t-il ajouté, se refusant à donner les noms ou les nationalités. "Nous ne communiquerons pas de liste qui n'ait pas été parfaitement recoupée", a-t-il dit. Les passagers, hommes et femmes, étaient âgés de 20 à 32 ans et d'une vingtaine de nationalités différentes. Les autorités ont précisé avoir pris contact avec les consulats d'Allemagne, de Belgique, de Bulgarie, de France, de Finlande, de Grèce, de Hongrie, d'Italie, d'Irlande, du Japon, de Norvège, des Pays-Bas, de Palestine, du Pérou, de Pologne, de République tchèque, du Royaume-Uni, de Suède, de Suisse, de Nouvelle-Zélande et d'Ukraine. "Nous savons qu'une famille d'Italie est en chemin vers Barcelone", a indiqué M. Jané. L'accident s'est produit peu avant 06H00 locales (05H00 GMT) à Freginals, une localité proche de la ville d'Amposta, à environ 150 kilomètres au sud de Barcelone, quand l'autocar revenait des fêtes traditionnelles des Fallas, à Valence, à 350 km au sud de Barcelone. Ces festivités de plusieurs jours se terminent par la mise à feu de géants de papier mâché dans un gigantesque feu d'artifice nocturne. - Test d'alcoolémie négatif - Le conducteur "a heurté le garde fou sur la droite et a donné un coup de volant à gauche si violent que le car s'est retrouvé sur l'autre voie de l'autoroute", a expliqué M. Jané. L'autocar a ensuite percuté un véhicule qui venait en sens inverse et dont les deux occupants ont été blessés, a-t-il ajouté. Le chauffeur a survécu à l'accident et a été interrogé par la police. Il a testé négatif aux contrôles de drogue et d'alcoolémie, a indiqué le ministère public. Il doit déposer lundi devant un juge. En fin d'après-midi, une grue a pu soulever l'épave du véhicule qui a été emportée sur un camion porte-voiture, ont constaté les journalistes de l'AFP. Toutes les vitres à l'avant étaient brisées et le châssis enfoncé à l'arrière droit. Au retour de Valence, l'autocar roulait en queue d'un convoi de cinq et ceux qui le précédaient ne se sont pas rendus compte immédiatement de la collision. - Un kilomètre dangereux - "Ces dernières années, à chaque fois qu'il y a eu un accident, c'était sur ce kilomètre là", a déclaré à l'AFP le maire de Freginals, Jose Roncero Pallares. "Je ne sais pas pourquoi, la chaussée semble en bon état et c'est une ligne droite. Cette nuit il a beaucoup plu et il est possible que cela ait joué". La Maison Royale et les partis politiques ont envoyé des messages de condoléances pendant que la Catalogne décrétait un deuil de deux jours. Cet accident est l'un des plus meurtriers des dernières années sur les routes d'Espagne. Le 9 novembre 2014, un autocar transportant des pèlerins était tombé dans un ravin, faisant 14 morts et 41 blessés. Le équipes de football qui jouaient dimanche devaient observer une minute de silence avant le début du match, comme l'a fait le FC de Barcelone, en déplacement à Villarreal, à une centaine de kilomètres de l'accident.

