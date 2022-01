Cherbourg retrouve son musée Thomas Henry après 4 années de travaux

Après quatre années de travaux, Cherbourg a retrouvé ce samedi soir son musée Thomas Henry.

Il s'agit du 3e musée des beaux arts de Normandie, en raison de la variété de ses collections : 400 peintures, gravures, sculptures, du 15e au 19e siècle, issues des écoles italiennes, hollandaise, flamandes, françaises...

Le musée a été totalement revu et repensé, avec de grandes salles colorées et des visites via des applicatiions pour tablettes ou smartphones.

Ecoutez Louise Le Gall, conservatrice avec Célia Caradec

L'Inauguration officielle s'est déroulée ce samedi soir, avec une visite en nocturne pour le grand public jusqu'à 23h00, des centaines de curieux avaient fait le déplacement pour l' occasion.