Découvrez l'expo-photo "Illusions et mondes imaginaires de la photographie" au Wharf à Hérouville Saint Clair

Dans le cadre du projet départemental initié par l'inspection académique du Calvados, le Wharf (centre d'art contemporain de basse-Normandie) accueille les travaux et mémoires de projets réalisés par des élèves d'écoles primaires et de collèges.

Tout seul ou par petis groupes, ils ont appréhendé le monde à travers un objectif. Ils ont appris à jouer avec la lumière, la profondeur, les couleurs...

Le résultat est parfois bluffant et il est visible gratuitement jusqu'à la fin du mois au Wharf. Ouvert du lundi au vendredi: 9h -12h et 13h30 -18h, et le samedi de 14 à 18h. Vous pouvez prendre RDV pour bénéficier de visites commentées (là aussi gratuites).

Le wharf se situe Square du théâtre à Hérouville Saint Clair. Toutes les infos à retrouver sur le site du centre d'art contemporain.

Ecoutez Florence Dubus nous parler de ce projet (lecteur en haut de l'article):