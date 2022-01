Hébron (Territoires palestiniens) (AFP). Cisjordanie: un Palestinien poignarde un garde-frontière israélien avant d'être abattu

Le Palestinien, qui a légèrement blessé le garde-frontière près du Tombeau des Patriarches, un lieu saint vénéré par les juifs et les musulmans, était originaire de Hébron, a affirmé la police israélienne. Selon des responsables des services de sécurité palestiniens, il s'appelait Abdallah Ajlouni et était âgé de 18 ans. Tous les points de contrôle autour de la vieille ville de Hébron ont été bouclés par l'armée israélienne, a constaté un journaliste de l'AFP. Les Territoires palestiniens, Jérusalem et Israël sont en proie à une vague de violences qui a coûté la vie à 198 Palestiniens, 28 Israéliens, deux Américains, un Erythréen et un Soudanais depuis le 1er octobre, selon un décompte de l'AFP. La plupart des Palestiniens morts sont des auteurs ou auteurs présumés d'attaques. Selon la version de la police israélienne, le jeune Palestinien s'est approché d'un poste de contrôle. Des garde-frontières lui ont demandé de présenter ses papiers d'identité, et c'est à ce moment-là qu'il a sorti un couteau et blessé un garde-frontière à la tête avant de s'enfuir. Un deuxième garde-frontière s'est alors lancé à sa poursuite et l'a abattu, a ajouté la police. Hébron, la plus grande ville de Cisjordanie et longtemps c?ur commercial du territoire palestinien occupé, est une poudrière depuis que 500 colons se sont installés dans le centre historique, barricadés sous haute protection militaire et retranchés derrière une zone tampon désormais interdite d'accès aux 200.000 habitants palestiniens. La ville, et plus particulièrement le Tombeau des Patriarches, ont été le théâtre d'une partie des violences qui secouent les Territoires palestiniens, Jérusalem et Israël.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire