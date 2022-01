J'irai dormir au CHU de Rouen

Une personne de 75 ans a passé 25 ans à dormir, soit un tiers de sa vie. C'est dire que le sujet du sommeil est important. Ainsi, après avoir invité les personnes présentes à s'abandonner à une sieste collective d'un quart d'heure environ, ces dernières ont pu écouter des conférences sur le sommeil, telle Paule qui explique "venir chercher des conseils et des solutions pour essayer de gérer la fatigue accumulée par des années de travail de nuit".

Plusieurs facteurs sont impliqués dans la régulation du sommeil : outre les horaires de travail, l'activité physique, l'alternance lumière / nuit.

Mais cette année, le thème de la 16ème journée du sommeil était l'interaction entre les nouvelles technologies et le sommeil. Le phénomène n'est pas nouveau : depuis la découverte de l'électricité par Edison, la société moderne a perdu deux heures de sommeil.

Sommeil en danger

Aujourd'hui les activités stimulantes avant de se coucher (jeux vidéos, mails, etc.) empêchent le cerveau de se mettre au repos.

L'exposition en soirée à la lumière des écrans - dite "lumière bleue" - donne un signal d'éveil à l'horloge biologique et retarde l'endormissement. "La "lumière bleue, explique le Docteur Adriana Portmann, entraîne une interruption de la secrétion de la mélatonine, dénommée aussi "hormone du sommeil". Or on sait que 33,50 % des ados passent plus d'une heure sur Internet le soir après manger, et que 15% répondent à leurs SMS la nuit !"

"Dès lors il s'agit là d'une conduite sur laquelle il faut sérieusement réfléchir", conclut-elle.